Usava abitazione come base stoccaggio droga, arrestato 55enne catanese - Tuttoggi.info

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Usava abitazione come base stoccaggio droga, arrestato 55enne catanese

ItalPress

Usava abitazione come base stoccaggio droga, arrestato 55enne catanese

Gio, 20/08/2026 - 12:03

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CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un 55enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di un ingente
quantitativo di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo di un’abitazione di via
Antonio Cagnoni. La perquisizione ha permesso di smantellare una vera e propria base logistica per lo stoccaggio della droga, portando al sequestro di 6,5 chilogrammi di marijuana, rinvenuti in numerosi involucri di diverse dimensioni, occultati tra la cucina, il vano sottoscala e il frigorifero, 190 grammi di hashish, suddivisi in panetti e involucri, 66 grammi di cocaina e la somma di 65.190,00
euro in contanti, confezionata in mazzette di vario valore e ritenuta provento dell’attività illecita.

pc/azn
(Fonte video: Polizia di Stato)

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