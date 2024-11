Usa24, Crolla "Relazioni economiche continueranno al meglio" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Le relazioni” con gli Usa “evolveranno come è stato fino ad ora, ovvero nella maniera più positiva e proattiva possibile perché non esiste una relazione migliore da un punto di vista economico, commerciale, ma anche politico, nonché militare che è quella tra Italia e Stati Uniti. Quindi, qualunque sia l’esito di questa competizione elettorale ci aspettiamo, come Confindustria americana in questo Paese, che la relazione, prevalentemente economica, al di là di annunciate guerre commerciali in caso di presidenza Trump, continuerà ad evolvere nella maniera migliore possibile”. Così all’Italpress Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, in occasione dell’evento organizzato in collaborazione con il Consolato Generale USA a Milano, dedicato alle elezioni presidenziali americane.

