Usa, Matt Gaetz rinuncia a guida dipartimento Giustizia. Trump: "Apprezzo suo passo indietro" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Passo indietro di Matt Gaetz, che Donald Trump aveva nominato alla guida del dipartimento di Giustizia della prossima amministrazione. Ad annunciarlo è lo stesso Gaetz su X, dopo che l'ex deputato della Florida aveva attirato diverse critiche da esponenti del partito Repubblicano per il suo coinvolgimento in diversi scandali.

"Nonostante il forte entusiasmo, è chiaro che la mia conferma stava ingiustamente diventando una distrazione dal lavoro cruciale per la transizione Trump/Vance", ha scritto, parlando di "incontri eccellenti" con i senatori e di "incredibile supporto di tanti". Ma, "non c'è tempo da perdere". "Ritirerò il mio nome dalla mia valutazione per l'incarico di Attorney General. Il dipartimento della Giustizia di Trump deve essere al suo posto e pronto sin dal primo giorno", conclude.

"Matt ha un futuro meraviglioso" di fronte, dice Trump. "Apprezzo molto il recente impegno di Matt Gaetz nel cercare l'approvazione per l'incarico di Attorney General - si legge nella dichiarazione del tycoon -. Stava andando molto bene, ma allo stesso tempo non voleva essere una distrazione per l'Amministrazione verso cui nutre molto rispetto. Matt ha un futuro meraviglioso e non vedo l'ora di vedere tutte le grandi cose che farà".