Usa-Italia, Mulè "Alleanza strategica per le grandi sfide dell’IA" - Tuttoggi.info

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Usa-Italia, Mulè “Alleanza strategica per le grandi sfide dell’IA”

ItalPress

Usa-Italia, Mulè “Alleanza strategica per le grandi sfide dell’IA”

Ven, 16/10/2026 - 20:03

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Molto spesso si parla dell’alleanza tra Italia e Stati Uniti d’America in termini politici e di grande geopolitica. L’accordo che viene stretto oggi sul fronte tecnologico dimostra come questa alleanza possa tradursi in una collaborazione concreta, capace di mettere in connessione diretta il mondo della ricerca con quello dell’industria, di fronte alle grandi sfide delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale”. Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, in occasione del lancio dello U.S.-Italy Trusted Tech Accelerator, l’iniziativa presentata all’Ambasciata d’Italia a Washington.
xp6/mgg/mrv/gtr

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