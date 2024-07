Usa: il (controverso) distributore automatico di cartucce - Tuttoggi.info

American rounds è un’azienda statunitense che negli ultimi giorni sta facendo parecchio parlare di sé, per aver inaugurato una catena di distributori automatici (vending machine) di… cartucce. L’idea è quella di svincolare in particolare i cacciatori dagli orari e giorni di apertura delle armerie, visto che questi distributori sarebbero posizionati dentro grandi magazzini o negozi di alimentari aperti 24/7 e, quindi, sempre disponibili. L’erogazione del prodotto è gestita dall’Intelligenza artificiale, mediante un sofisticato sistema di riconoscimento facciale che dovrebbe assicurare sia sul fatto che il soggetto corrisponda al documento di identità fornito per l’acquisto, sia che abbia effettivamente l’età legale richiesta per l’acquisto di munizioni nello Stato. Questi distributori hanno debuttato in via sperimentale in Alabama, Oklahoma e Texas ma si prevede di impiantarne anche in altri Stati nei quali la caccia è particolarmente popolare, come la Louisiana o il Colorado. Al di là delle rassicurazioni dell’azienda produttrice, ci sono esperti che evidenziano il rischio possibile di hackeraggio, mentre il consiglio comunale di Tuscaloosa, in Alabama, ha disposto la rimozione di uno di questi distributori da un supermercato locale, evidenziando problematiche di tipo legale sulla compatibilità di una vendita di questo tipo di prodotti in un contesto di vendita di alimentari.

