Usa distruggono piattaforma per lancio di droni Houthi in Yemen - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - L'esercito degli Stati Uniti ha affermato di aver distrutto una piattaforma per il lancio di droni in una zona dello Yemen controllata dai ribelli Houthi, nell'ambito dei bombardamenti contro il Paese in risposta agli attacchi del gruppo contro le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Lo indica il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un breve comunicato pubblicato sul suo account sul social network X.

"È stato accertato che questa piattaforma rappresentava una minaccia imminente per gli Stati Uniti, le forze della coalizione e le navi mercantili nella regione", ha affermato, prima di sottolineare che "queste azioni sono state effettuate per proteggere la libertà di navigazione e garantire che le acque internazionali siano più sicure". Gli Houthi, che controllano le zone più popolate dello Yemen, hanno lanciato attacchi contro il territorio israeliano e contro navi a cui attribuiscono qualche tipo di rapporto con lo Stato ebraico, in seguito all'offensiva scatenata contro Gaza dopo gli attacchi compiuti il 7 ottobre dal Movimento di resistenza islamica (Hamas).

Gli Houthi hanno recentemente effettuato un attacco con droni sulla città israeliana di Tel Aviv che ha provocato la morte di una persona. In seguito, l'aeronautica israeliana ha effettuato una serie di bombardamenti contro la città portuale di Hodeida, descritta dalle autorità israeliane come un punto d'accesso per le armi inviate dall'Iran ai ribelli e, quindi, un "obiettivo militare legittimo". I ribelli hanno anche attaccato navi americane e britanniche e altri mezzi strategici in risposta ai bombardamenti di questi Paesi contro lo Yemen, in un intervento che Washington e Londra basano sulla volontà di garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e l'Oceano Indiano.