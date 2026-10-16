Usa, Cimmino (Confindustria) "Innovazione e asse transatlantico per le imprese" - Tuttoggi.info

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Usa, Cimmino (Confindustria) “Innovazione e asse transatlantico per le imprese”

ItalPress

Usa, Cimmino (Confindustria) “Innovazione e asse transatlantico per le imprese”

Ven, 16/10/2026 - 23:03

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Confindustria ha un ruolo strategico nell’accompagnare le imprese nel mondo, ed è chiaro che gli Stati Uniti sono il nostro primo mercato fuori dai confini dell’Unione Europea. La nostra presenza è testimonianza dell’impegno per colmare sempre di più il gap che avvertiamo in questo momento in Europa e in Italia sulle tematiche dell’innovazione, attraverso una collaborazione sempre più stretta all’interno dell’asse transatlantico”. Lo ha detto Barbara Cimmino, Vicepresidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti di Confindustria, a margine del lancio dello U.S.-Italy Trusted Tech Accelerator, l’iniziativa presentata all’Ambasciata d’Italia a Washington
xp6/mrv/mgg/azn

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