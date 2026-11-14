Usa, blocco nazionale dei voli in partenza. Faa revoca il “ground stop” dopo 5 ore - Tuttoggi.info

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Usa, blocco nazionale dei voli in partenza. Faa revoca il “ground stop” dopo 5 ore

ItalPress

Usa, blocco nazionale dei voli in partenza. Faa revoca il “ground stop” dopo 5 ore

Sab, 14/11/2026 - 08:17

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Federal Aviation Administration (FAA) ha revocato il blocco totale dei decolli negli Stati Uniti, durato circa cinque ore a causa di un grave guasto ai sistemi di telecomunicazione e al sovraccarico dei router nei centri di controllo del traffico aereo. Il Segretario ai Trasporti Sean Duffy e il Dipartimento della Sicurezza Interna hanno escluso qualsiasi ipotesi di cyber-attacco o matrice terroristica, attribuendo il disservizio a un problema tecnico verificatosi durante un aggiornamento di rete del provider L3Harris. Il blocco ha causato forti disagi nei principali hub americani, con oltre 11.000 voli coinvolti e decine di migliaia di passeggeri bloccati a terra. Sebbene i decolli siano ripresi in serata, le compagnie aeree come American Airlines e Air Canada avvertono che ritardi e cancellazioni a catena proseguiranno per tutto il fine settimana. Il blocco dei voli in partenza era scattato poco prima delle 16, ora di New York, e ha riguardato l’intero territorio americano. La situazione è stata particolarmente critica negli aeroporti di Chicago, Denver e altri grandi scali. A O’Hare alcuni passeggeri sono rimasti bloccati per oltre un’ora a bordo degli aerei, impossibilitati persino a tornare ai gate per la congestione sulle piste. A Denver diversi viaggiatori sono stati fatti scendere dagli aerei, senza indicazioni sui tempi di ripresa. Si tratta soltanto del terzo blocco nazionale dei voli nella storia recente degli Stati Uniti. I precedenti risalgono all’11 settembre 2001, dopo gli attentati terroristici, e all’11 gennaio 2023, quando un guasto informatico paralizzò il sistema di comunicazione degli avvisi di sicurezza ai piloti.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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