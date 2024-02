MILANO (ITALPRESS) – Nel quarto episodio di “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, nuovo format dell’Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara commentano la vittoria dell’ex presidente Donald Trump su Nikki Haley nelle primarie Repubblicane in South Carolina, con un largo margine, inferiore, però, a quello che avrebbe sperato Trump. C’è attesa, intanto, soprattutto per i democratici, per il voto in Michigan del 27 febbraio.

mgg/gsl