Usa 2024, Trump spende meno di Haley o De Santis per punto percentuale - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel cammino verso le elezioni presidenziali Usa, Donald Trump continua a essere e con largo distacco in testa nei sondaggi tra i candidati repubblicani. Finora l’ex presidente ha dovuto raccogliere meno della metà dei soldi per punto di percentuale raggiunto rispetto al governatore Ron De Santis e alla ex ambasciatrice Nikki Haley. Il presidente Joe Biden invece continua a soffrire con un indice di disapprovazione al 54,7%; intanto non sorprende più ma intimorisce sia gli avversari repubblicani che democratici, la performance dell’indipendente Robert Kennedy jr: nell’indice di Harvard sulla “favorability” , è in testa a tutti col 52%.

sat/mrv (video di Stefano Vaccara)