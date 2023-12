Usa 2024, Trump eliminato dalla corsa? Corte Suprema deciderà - Tuttoggi.info

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Si fa sempre più incandescente la corsa elettorale per conquistare la Casa Bianca alle elezioni di novembre 2024. La Corte Suprema dello Stato del Colorado ha eliminato Donald Trump dalle primarie a causa del 14 emendamento della Costituzione USA, che impedirebbe a chi ha giurato sulla Costituzione di potersi candidare per essere eletto ad un incarico pubblico se ha dopo partecipato ad una insurrezione (come quella del 6 gennaio 2021). Ma il condizionale e’ d’obbligo sulla decisione finale, anche perché gli avvocati di Trump dicono che l’emendamento non si riferirebbe ai presidenti USA… Chi deciderà? Tocca alla Corte Suprema Federale ma lì – a differenza che nel Colorado – i giudici sono in maggioranza conservatori e ben tre sono stati nominati da Trump…Intanto un’altra tegola sul Presidente Joe Biden: un sondaggio del New York Times lo vede perdente anche sul voto dei giovani nei confronti di Trump, e la colpa sarebbe tutta della sua politica nei confronti di Israele e del conflitto con Gaza.

pc/

(video di Stefano Vaccara)