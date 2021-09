Us Open, Paolini sconfitta al 2° turno da Azarenka - Tuttoggi

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini gioca bene e lotta, ma non riesce a superare lo scoglio rappresentato da Victoria Azarenka nel 2° turno degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso a New York. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 99 del ranking e alla seconda presenza nel main draw del Major newyorkese, può essere orgogliosa per il match giocato contro la bielorussa, ex numero uno al mondo e già tre volte finalista a Flushing Meadows. Una partita persa 6-3 7-6(1) ma affrontata a viso aperto dall’azzurra, soprattutto nel secondo set quando la Paolini ha saputo recuperare da 3-5 annullando due match point, uno nel decimo e uno del dodicesimo game per meritare il tie-break. A quel punto Azarenka ha cambiato marcia e chiuso 7-1, ma la toscana ha lasciato il Louis Armstrong Stadium tra gli applausi. Nel singolare femminile resta dunque in gara una sola azzurra, Martina Trevisan, che domani tornerà per il match di secondo turno contro la svizzera Belinda Bencic, numero 12 del ranking mondiale e 11esima testa di serie, oro alle Olimpiadi di Tokyo, in una partita senza precedenti. Tra le favorite avanzano al 3° turno Svitolina, Muguruza e Halep.

Nessun problema neppure per Daniil Medvedev e Andrej Rublev nel singolare maschile. I due russi, rispettivamente secondo e quinto favorito del tabellone, hanno battuto il tedesco Koepfer (6-4 6-1 6-2) e lo spagnolo Martinez (7-6 6-7 6-1 6-1) staccando il biglietto per il terzo turno. Ha tradito le attese, invece, Casper Ruud, ancora non pienamente a suo agio sui campi veloci dello Slam americano: il norvegese, ottava testa di serie, è stato sconfitto in quattro set (3-6 6-4 6-3 6-4) dal qualificato olandese Botic van de Zandschulp. Fuori anche il bulgaro Grigor Dimitrov, costretto al ritiro quando ormai era vicino alla sconfitta contro l’australiano Popyrin. Domani torneranno in campo anche i quattro azzurri che hanno superato il primo turno. Nuovo esame di francese per Matteo Berrettini, alla quarta presenza nel tabellone principale degli Us Open dove nel 2019 raggiunse la semifinale, fermato solo da Nadal poi vincitore del titolo. Il 25enne romano, numero 8 del ranking e sesta testa di serie, dopo essersi imposto in tre set lottati su Jeremy Chardy troverà dall’altra parte della rete Corentin Moutet, numero 88 Atp.

Tra il numero uno azzurro ed il 22enne di Neuilly-sur-Seine, che all’esordio ha stoppato in tre set Stefano Travaglia, non ci sono precedenti. Jannik Sinner, numero 16 Atp e 13° favorito del seeding, dovrà invece vedersela con lo statunitense Zachary Svajda, numero 716 mondiale e in tabellone grazie ad una wild card, che ha eliminato al debutto Marco Cecchinato: anche questa sarà una sfida inedita. Decisamente più complicato il compito di Lorenzo Musetti, all’esordio agli US Open dove è stato finalista a livello junior nel 2018. Il 19enne di Carrara, numero 60 Atp, sfiderà lo statunitense Reilly Opelka, numero 24 del ranking e 22 del seeding, contro il quale ha perso l’unico scontro diretto giocato lo scorso maggio sulla terra battuta di Roma. Tornerà in campo, infine, anche Andreas Seppi, uscito vittorioso dalla battaglia di cinque set contro l’ungherese Fucsovics dopo aver anche annullato 5 match point. L’altoatesino, al 65° Slam consecutivo in carriera, sfiderà il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 del ranking e 10 del seeding: tra i due non ci sono precedenti.

(ITALPRESS).