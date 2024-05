Urso "Ripartire con un sito produttivo a Termini Imerese" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “Interloquiamo con i sindacati che in questo momento condividono il progetto. Attendiamo la sentenza amministrativa che mi auguro sia favorevole a quello che è un atto dovuto. L’obiettivo è quello di ripartire con un sito produttivo dopo 12 anni di cassa integrazione. Con la fine dell’amministrazione straordinaria finisce anche la cassa integrazione”. Così, in merito alla vicenda relativa all’ex Blutec di Termini Imerese, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della cerimonia di inaugurazione della casa del Made in Italy a Catania. xo1/vbo/gtr