Urso "Per Stm quello di Catania è il più importante investimento" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – "Siamo sulla strada giusta. L'incontro è stato fattivo, costruttivo e positivo, e preparatorio al meglio per quello che sarà il tavolo nazionale convocato per il 3 aprile". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo di confronto organizzato al Comune di Catania per discutere del futuro dello stabilimento etneo della StMicroelectronics. Presente, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani."StMicroeletronics ha detto che quello di Catania è il più importante e significativo investimento che la multinazionale fa nel Mondo", ha aggiunto Urso.

