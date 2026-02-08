 Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy”

ItalPress

Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy”

Dom, 08/02/2026 - 21:03

Condividi su:


CORTINA (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi sono una grande vetrina per il made in Italy, certamente per le imprese dello sport che sono una voce importante della nostra esportazione”. Lo ha detto, a margine dell’evento “Italian Sport Industry & Business Connections” a Cortina, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Nel 2025 il nostro è diventato il quarto Paese esportatore al mondo, superando Giappone e Corea del Sud, e ha aumentato la sua attrattività: l’Italia è sempre più amata, ammirata, lo scorso anno abbiamo avuto anche il record di investimenti nel nostro Paese di turisti stranieri e per questo le Olimpiadi sono una vetrina su un’Italia di successo”, ha aggiunto il ministro, che poi ha fatto un auspicio: “Credo che queste Olimpiadi debbano lanciare un messaggio a chi ancora perdura con una guerra devastante, qui nel cuore d’Europa. Ci auguriamo che questo segnale sia colto appieno”.

glb/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!