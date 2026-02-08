Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy” - Tuttoggi.info

CORTINA (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi sono una grande vetrina per il made in Italy, certamente per le imprese dello sport che sono una voce importante della nostra esportazione”. Lo ha detto, a margine dell’evento “Italian Sport Industry & Business Connections” a Cortina, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Nel 2025 il nostro è diventato il quarto Paese esportatore al mondo, superando Giappone e Corea del Sud, e ha aumentato la sua attrattività: l’Italia è sempre più amata, ammirata, lo scorso anno abbiamo avuto anche il record di investimenti nel nostro Paese di turisti stranieri e per questo le Olimpiadi sono una vetrina su un’Italia di successo”, ha aggiunto il ministro, che poi ha fatto un auspicio: “Credo che queste Olimpiadi debbano lanciare un messaggio a chi ancora perdura con una guerra devastante, qui nel cuore d’Europa. Ci auguriamo che questo segnale sia colto appieno”.

glb/mca2