Urso "La maggioranza è solida e affronta nodi strutturali del Paese" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono assolutamente” preoccupato, “il governo è coeso, la maggioranza è solida. È un voto parlamentare su un argomento relativamente minore rispetto a tutto il resto, stiamo parlando solo del canone Rai. Sono parlamentare da lungo tempo e di questi incidenti di percorso ne ho visti migliaia, sono insignificanti rispetto al lavoro che il governo sta facendo su cose che sono estremamente importanti per il futuro del Paese”. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’assemblea di Confartigianato. “Abbiamo realizzato una manovra difficile ma importante e significativa che ha superato tutti i giudizi. Le agenzie di rating mentre declassavano altri Paesi, hanno migliorato il loro giudizio sulle performance dell’Italia”, aggiunge.

