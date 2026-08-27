Urso "In molti osteggiavano Zes unica, adesso è richiesta anche dal Nord" - Tuttoggi.info

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Urso “In molti osteggiavano Zes unica, adesso è richiesta anche dal Nord”

ItalPress

Urso “In molti osteggiavano Zes unica, adesso è richiesta anche dal Nord”

Gio, 27/08/2026 - 23:02

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RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “La Zes unica del Mezzogiorno che in molti osteggiavano, quando fu realizzata da questo Governo all’inizio della Legislatura, ha avuto un grande successo. E oggi la Zes viene chiesta anche dalle Regioni del Nord laddove potremo fare uno strumento, come quella del Mezzogiorno, di accelerazione per le autorizzazioni degli investimenti produttivi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine della seconda giornata di Etna Forum, a Ragalna (Catania), dedicata al tema “La Sicilia confine d’Europa: Difesa, Sviluppo, Immigrazione”.
xn5/col3/azn

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