Urso “Imprese italiane protagoniste per moduli abitativi sulla Luna” - Tuttoggi.info

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo particolarmente

soddisfatti per il riconoscimento che è stato dato alle imprese

italiane che realizzeranno il primo modulo abitativo della

stazione permanente spaziale sulla Luna, per consentire agli

astronauti di poter operare in una condizione ambientale di piena

sicurezza. L’Italia collaborerà con gli Stati Uniti e con gli

altri attori in questa nuova grande avventura spaziale nella

colonizzazione della Luna. Lo può fare perchè ha un patrimonio di

imprese e di tecnologie uniche al mondo, soprattutto nella

realizzazione di questi moduli abitativi che possono consentire

agli astronauti di vivere e di lavorare sulla Luna”. Così il

ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante un punto stampa a Villa Firenze a Washington a margine di un incontro con l’Autorità nazionale per le politiche spaziali e aerospaziali, e l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman.

(ITALPRESS).

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