Urso “Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa con la Nasa” - Tuttoggi.info

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Urso “Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa con la Nasa”

ItalPress

Urso “Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa con la Nasa”

Sab, 11/04/2026 - 13:18

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ROMA (ITALPRESS) – “Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa che abbiano sottoscritto a Washington con l’amministratore della NASA Jared Isaacman: un accordo strategico che rafforza la nostra cooperazione sui moduli abitativi lunari, sistemi di comunicazione avanzati e attività scientifiche, con l’obiettivo di favorire e sostenere una presenza umana stabile e duratura sulla Luna”. Così su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.
“E’ da qui che si costruisce non solo il ritorno sulla Luna, ma la credibilità e la leadership di chi intende abitarne il futuro, trasformando l’esplorazione in presenza concreta”, prosegue.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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