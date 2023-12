ROMA (ITALPRESS) – “Questo microchip di Tim si inserisce nella strategia dell’autonomia tecnologica e industriale per garantire la massima sicurezza dei nostri dati e delle nostre imprese, a fronte della competizione a livello globale per rendere questo Paese sempre più appetibile agli investimenti stranieri nel settore della microelettronica”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

