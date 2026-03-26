Urso: "Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi" - Tuttoggi.info

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Urso: “Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi”

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Urso: “Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi”

Gio, 26/03/2026 - 19:03

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(Adnkronos) – “La cosmetica rappresenta una componente strategica del Made in Italy e una delle sue principali vetrine nel mondo, capace di coniugare qualità, benessere, sostenibilità e innovazione”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso intervenendo a Cosmoprof Worldwide Bologna 2026. “Il settore – ha ricordato – si inserisce nel più ampio comparto del Made in Italy tradizionale, insieme ad alimentazione, moda, arredo e automazione, contribuendo in modo significativo alla competitività internazionale del Paese.  

Secondo Urso, “la cosmetica italiana continua a crescere sui mercati globali anche in un contesto complesso segnato da tensioni geopolitiche e commerciali”. In particolare, il comparto ha registrato performance positive sia negli Stati Uniti – nonostante le barriere daziarie – sia nei nuovi mercati emergenti, dal Golfo ai Paesi del Sud e del Sud-Est asiatico, raggiungendo nuovi primati. Il ministro ha inoltre evidenziato “l’aumento degli investimenti esteri in Italia, cresciuti di quasi il 20% negli ultimi tre anni”, sottolineando come il nostro Paese si confermi “sempre più attrattivo per capitali, imprese e consumatori a livello globale”. 

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