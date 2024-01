Urso "Al via le iscrizioni al Liceo del Made in Italy" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi le famiglie potranno iscrivere i propri figli al liceo del Made in Italy per l’anno scolastico 2024-2025. In poche settimane si è dato attuazione a una grande riforma contenuta nella legge quadro sul Made in Italy, che focalizza la formazione sulle competenze e sulle professioni che sono importanti e significative per le imprese che contraddistinguono nel mondo l’eccellenza italiana, la qualità della produzione e dell’impresa della nostra nazione”. Lo dice in un video sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

sat/gsl (Fonte video: MIMIT)