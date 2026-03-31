Urso a Washington "Conflitto ci spinge a puntare su autonomia strategica" - Tuttoggi.info

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Urso a Washington “Conflitto ci spinge a puntare su autonomia strategica”

ItalPress

Urso a Washington “Conflitto ci spinge a puntare su autonomia strategica”

Mer, 01/04/2026 - 00:03

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) -“Nel mondo prevale il conflitto, il conflitto armato e il conflitto commerciale. Noi dobbiamo lavorare insieme per ridurre il conflitto, per risolvere le crisi e nel contempo renderci sempre più autonomi”. Lo ha detto il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso a Washington. “Per questo – aggiunge – credo che sia fondamentale che l’Europa abbia compreso la necessità di porre al centro della propria attenzione l’autonomia strategica del nostro continente”.
xp6/mgg/mca2

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