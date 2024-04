ROMA (ITALPRESS) – Saranno “300 gli eventi per celebrare al meglio la prima giornata nazionale del Made in Italy che si terrà il 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo, che in qualche modo identifica l’eccellenza dell’impresa del prodotto italiano, così come è percepita dal consumatore globale che sempre più l’apprezza”, ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

