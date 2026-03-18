Urologia di Terni prima in Italia con il robot DaVinci Xi - Tuttoggi.info

La tecnica di prostatectomia radicale robotica transvescicale, sviluppata e perfezionata alla Struttura Complessa di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, è stata valorizzata e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, nel congresso annuale della European Association of Urology (EAU), uno dei più importanti appuntamenti mondiali nel campo dell’urologia.

Il congresso annuale della EAU, quest’anno tenutosi a Londra, riunisce ogni anno migliaia di specialisti provenienti da tutto il mondo e rappresenta il principale forum scientifico europeo per la presentazione delle più recenti innovazioni nella diagnosi e nel trattamento delle patologie urologiche. Nel corso del congresso il direttore di Urologia al Santa Maria, il dottor Alberto Pansadoro ha presentato e discusso la metodica chirurgica tra le innovazioni più interessanti nel campo della chirurgia robotica per il tumore della prostata, ricevendo l’attenzione degli specialisti internazionali. L’Urologia di Terni rappresenta il primo centro in Italia ad aver messo a punto questa tecnica con il robot DaVinci Xi.

La prostatectomia radicale robotica transvescicale rappresenta un approccio mini-invasivo innovativo che consente l’asportazione della prostata attraverso un accesso chirurgico che passa attraversa la vescica, con l’obiettivo di ridurre il trauma chirurgico e preservare al massimo le strutture anatomiche periprostatiche coinvolte nella continenza urinaria e nella funzione sessuale. Il riconoscimento internazionale conferma il ruolo dell’Urologia di Terni come centro di riferimento nel campo della chirurgia robotica e mini-invasiva, con un’attività clinica e scientifica sempre più orientata all’innovazione e al miglioramento della qualità di vita dei pazienti.