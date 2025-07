Urlicht Primal Light, applausi a scena aperta sulle note del grande Mahler - Tuttoggi.info

Sold out e applausi a scena aperta per la prima italiana di Urlicht Primal Light, spettacolo della compagnia di circo contemporaneo australiano (Circa Contemporary Circus) realizzato su un arrangiamento del celebre ed accattivante Lieder di Gustav Mahler.

Un accostamento a dir poco singolare ma che consente allo spettatore di fondere musica, danza, arte circense, teatro e performance fisica con creazioni a volte ardue che non sempre trovano il favore della critica pur nella loro originalità.

Alcuni quadri sono in effetti potenti per fisicità, altri, come la lunga esecuzione, nella seconda parte, dei giovanissimi interpreti della compagnia, quasi una sorta di saggio di fine anno di una pur importante Scuola. Si può amare o meno.

Questa sera replica sempre al Teatro Romano.