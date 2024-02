Urina sui muri di via Gramsci in pieno giorno

Il 41enne si è rivolto ai Caraninieri mostrando le parti intime ed iniziando a inveire e pronunciando frasi offensive nei loro confronti.

Dovrà rispondere del reato di ‘atti osceni in luogo pubblico‘ l’uomo, 41 anni di origini straniere, sorpreso ad urinare sui muri di via Gramsci in pieno giorno dai carabinieri della sezione Radiomobile di Foligno. L’episodio è avvenuto in pieno giorno in via Gramsci di Foligno, dove i militari, durante il transito, sorprendevano l’uomo mentre orinava su un muro alla presenza di altri passanti.

L’uomo ha inveito contro i carabinieri

Richiamato dai Carabinieri, il 41enne si è rivolto a loro mostrando le parti intime ed iniziando a inveire e pronunciando frasi offensive nei loro confronti. Fatto rivestire, veniva identificato e sottoposto a controllo, durante il quale venivano rinvenuti sulla sua persona due spinelli di marijuana. Al termine delle operazioni, l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico ed oltraggio a pubblico ufficiale nonché segnalato, per la parte amministrativa, alla Prefettura di Perugia per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale.