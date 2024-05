"Urbani Tartufi" protagonista a Pesaro | Unione Imprese Centenarie crea un Premio di laurea - Tuttoggi.info

La Urbani Tartufi protagonista di una niziativa legata alle celebrazioni di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

Per il quarto anno consecutivo – dopo Parma 2020+21, Procida 2022 e Bergamo Brescia 2023 – la Unione Imprese Centenarie Italiane (www.uicitalia.org) torna a rivolgersi al mondo universitario istituendo il Premio di Laurea “Urbani Tartufi”, iniziativa legata alle celebrazioni di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

Il premio di laurea, del valore di € 3.000 (tremila), promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, sarà finanziato quest’anno dall’impresa centenaria Urbani Tartufi 1852, affiliata alla Unione, e rivolto a tutti gli studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale nel periodo 2021-2024 (o equipollente secondo il vecchio ordinamento) presso le Università italiane.

L’edizione 2024 del Premio di Laurea avrà come titolo “L’impresa centenaria come patrimonio culturale della società”, un tema che vuole evidenziare il legame che l’imprenditoria più longeva ha da sempre instaurato con il territorio, non solo a livello economico ma anche culturale, quindi con un profondo impatto sul tessuto sociale di origine e di appartenenza.“Il fine ultimo della Urbani dovrà sempre essere non solo il profitto, ma il divenire un’”impresa sociale”, dove La Persona è al centro di tutto e sono soltanto le competenze a fare la differenza – spiega Olga Urbani , presidente di Urbani Tartufi 1852 – In questo quadro, ho voluto inserire il “premio di laurea”, affinché chi lo riceve, possa fare tesoro di questi valori intramontabili che la mia azienda tramanda da 172 anni.”“L’Heritage rimane il tratto distintivo delle imprese centenarie – afferma Fortunato Amarelli, presidente della Unione Imprese Centenarie Italiane – perché queste aziende dalla storia secolare sono depositarie di valori materiali e immateriali unici. Si tratta di valori che ben si legano alle tematiche delle città designate Capitale Italiana della Cultura e che è importante tramandare alle nuove generazioni“.I partecipanti dovranno registrarsi entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024 sul sito web della Unione Imprese Centenarie Italiane al seguente link: https://www.uicitalia.org/content_page/uncategorised/bando-premio-di-laurea-2024.html compilando l’apposita domanda di partecipazione e allegando i documenti richiesti.

La cerimonia di consegna del Premio di Laurea “Urbani Tartufi” si terrà venerdì 6 dicembre presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.