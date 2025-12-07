Uovo Fabergé di James Bond inghiottito da un ladro recuperato in Nuova Zelanda - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Dopo sei giorni di sorveglianza continua, la polizia neozelandese ha recuperato un prezioso uovo Fabergé tempestato di diamanti che un ladro aveva tentato di far sparire… inghiottendolo. L’insolito furto si è consumato ad Auckland (Nuova Zelanda), nella boutique Partridge Jewellers, dove un uomo di 32 anni ha afferrato il gioiello e lo ha ingerito nel tentativo di sfuggire alla sicurezza. L’allarme lanciato dal personale ha permesso agli agenti di intervenire in pochi minuti, arrestando il sospetto e mettendo fine al maldestro tentativo di fuga. In un comunicato, la polizia ha spiegato che “il gioiello è stato recuperato” e che ora “si trova in custodia della giustizia”.

Le autorità hanno assegnato un agente alla sorveglianza continua del ladro, in attesa che il prezioso oggetto, per così dire, tornasse alla luce. Solo dopo sei giorni, il Fabergé ha potuto fare ritorno al legittimo proprietario e il sospetto è ora atteso al processo.

Il pendente, del valore di circa 33.500 dollari, è una speciale edizione creata in omaggio al celebre Fabergé protagonista di “Octopussy – Operazione Piovra”, film del 1983 della saga di James Bond interpretato dall’attore Roger Moore nei panni dell’agente segreto 007. Il guscio in smalto verde guilloché si apre per rivelare un polipo in oro giallo 18 carati, ornato da 60 diamanti bianchi, 15 zaffiri blu e due occhi di diamante nero. Un tributo diretto all’antagonista dell’iconica pellicola.

Fabergé resta uno dei nomi più leggendari dell’alta gioielleria. Le sue celebri uova, realizzate tra il 1885 e il 1917 per la famiglia imperiale russa dei Romanov, sono oggi tra gli oggetti più ricercati al mondo: se ne contano circa 50, di cui sette ancora disperse e altrettante conservate in mani private.

Il fascino degli esemplari originali continua ad alimentare un mercato da record. Il 2 dicembre, un raro uovo Fabergé in cristallo e diamanti è stato battuto da Christie’s a Londra per 22,9 milioni di sterline (circa 30,2 milioni di dollari), superando ogni precedente primato. L’asta, intitolata “The Winter Egg and Important Works by Fabergé from a Princely Collection”, ha totalizzato 27,8 milioni di sterline (37,1 milioni di dollari).

Il record precedente risaliva al 2007, quando un altro uovo Fabergé era stato acquistato a Londra dalla famiglia Rothschild per 8,9 milioni di sterline (11,9 milioni di dollari). Il bizzarro episodio di Auckland aggiunge un nuovo capitolo alle vicende già incredibili legate agli oggetti Fabergé. Stavolta, però, non si tratta di un mistero da collezionisti o di un intrigo da Casa Romanov, ma di un goffo tentativo di furto che nemmeno James Bond avrebbe potuto prevedere. (di Paolo Martini)