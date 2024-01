Uomo muore schiacciato da albero, dramma a Città della Pieve - Tuttoggi.info

L'incidente mortale si è verificato nella matti nata di oggi. L'uomo stava tagliando l'albero che poi l'ha schiacciato. Inutili i soccorsi

Nella mattinata di oggi, 21 gennaio, il personale dei vigili del fuoco di Città della Pieve è intervenuto in località San Litardo per prestare soccorso a un uomo travolto da un albero. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo era già deceduto all’arrivo dei caschi rossi e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’uomo, classe 1960, stesse tagliando un albero e che questo lo abbia poi schiacciato. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri di Città della Pieve per le indagini del caso.