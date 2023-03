Uomo arrestato nel parcheggio condominiale della ex, violato divieto di avvicinemento

In precedenza era stato accusato di minaccia, violazione di domicilio ed atti persecutori ai danni della donna

Un cittadino italiano è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato del Commissariato di Foligno per aver violato il divieto di avvicinamento imposto dalla competente Autorità Giudiziaria nei confronti della sua ex compagna.

L’uomo è stato sorpreso nel parcheggio condominiale dalla donna, che ha immediatamente segnalato la sua presenza alle autorità per evitare qualsiasi problema. Gli agenti sono giunti sul posto e, durante gli approfondimenti del caso, hanno accertato che l’uomo era gravato da un divieto di avvicinamento al posto di lavoro e ad ogni altro luogo frequentato dalla sua ex compagna.