Un’ora in 10, Perugia in confusione: il Sestri Levante vince 1-0 | Pagelle

Ingenuità di Koaun che reagisce a un fallo e si prende il secondo giallo, Sandri punisce un Grifo è apparso comunque senza idee

Un Perugia senza idee esce sconfitto dal neutro di Vercelli ad opera di un Sestri Levante che sfrutta l’uomo in più e nella ripresa trova la rete che vale i 3 punti con Sandri. Costa cara al Perugia l’ingenuità di Koaun, che si prende il secondo giallo alla mezz’ora per un fallo di reazione. Ma il Grifo, dopo un buon avvio, è apparso comunque in confusione e senza mordente, con un Sylla impalpabile, ammonito e sostituito in una partita in cui non ha mai concluso verso la porta avversaria.

L’unico sussulto finale arriva nel recupero con il tentativo di Mezzoni sventato da Anacoura, ma il pari sarebbe stato un colpo di fortuna per un Perugia così brutto. Chiamato al riscatto mercoledì contro il fanalino di coda Fermana, senza Sylla e Koaun. Intanto, i Grifoni sono raggiunti al terzo posto dal Gubbio, che al Barbetti ha strapazzato il Pescara 4-0.

La partita

2′ e 4′ pt In avvio Anacoura è chiamato a due interventi sulla punizione di Torrasi e sul tentativo di Iannoni.

13′ pt Seghetti cade in area sul contatto con Candiano. L’arbitro fa proseguire, episodio molto dubbio.

25′ pt Ci prova Seghetti, Anacoura sventa.

34′ pt secondo cartellino giallo per Koaun, che viene espulso. Ingenuità del centrocampista biancorosso, che reagisce ad un fallo di Candiano, lasciando il Perugia con un uomo in meno.

44′ pt TRAVERSA DEL SESTRI La conclusione di testa di Fossati finisce sul legno della porta di Admonis.

48′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-0 Grifo che parte bene, ma non riesce a trovare il colpo vincente. Poi il secondo giallo per Kouan, che cambia la partita. Nel finale i padroni di casa sfiorano il vantaggio.

16′ st Il colpo di testa di Matteucci termina a lato di poco. Ora il Sestri sta schiacciando il Perugia, sfruttando la superiorità numerica.

21′ st GOL SESTRI, SANDRI Il nuovo entrato batte Adamonis con un sinistro dal limite.

46′ st OCCASIONE PERUGIA Sul corner calciato da Polizzi, dove si porta nell’area avversaria anche Adamonis, ci prova Mezzoni, ma Anacoura alza sopra la traversa.

Tabellino e pagelle

Sestri Levante – Perugia 1-0

21′ st Sandri (S)

34′ st espulso Kouan (P)

Sestri Levante: Anacoura 6.5; Matteucci 6 (32′ st Andreis 6), Oliana 6, Pane 6, Furno 6 (35′ st Regini 6); Parlanti 6, Raggio Garibaldi 5.5 (12′ st Sandri 7), Candiano 5.5; Clemenza 6 (35′ st Omeregbe 6), Fossati 6.5 (22′ st Gala 6), Forte6. All.: Barilari 6.5

Perugia: Adamonis 5.5; Mezzoni 6, Angella 5.5 (34′ st Polizzi), Dell’Orco 5.5; Paz 5 (39′ st Giunti sv), Iannoni 6, Torrasi 5.5 (39′ st Cudrig st), Cancellieri 5.5 (19′ st Lewis 5.5); Kouan 4; Seghetti 6, Sylla 5 (19′ st Lisi 5). All. Formisano 5.