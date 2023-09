Uno studio, 7 imprese familiari su 10 investono sulla formazione - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Sette imprese familiari su dieci stanno investendo in formazione tra il 2022 e il 2024, e lo hanno già fatto nel triennio pre-Covid, per fare crescere le competenze del personale e affrontare al meglio le sfide dei cambiamenti in atto. Tra i giovani imprenditori la propensione a investire in capitale umano è più elevata, pari al 73%, mentre a fare più fatica sono soprattutto le donne capitane di impresa e le piccole realtà imprenditoriali. È quanto emerge da un rapporto realizzato da ASFOR, Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e CUOA Business School su un campione di 4.000 imprese tra i 5 e i 499 addetti, presentato a Roma con Unioncamere.

