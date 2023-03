Uno-due in 3 minuti, il Perugia stende il Cittadella

A segno Di Carmine e Casasola in avvio di secondo tempo

Con due reti in tre minuti, in avvio di secondo tempo, il Perugia stende il Cittadella e torna alla vittoria in trasferta. Ma soprattutto, conquista 3 punti importantissimi nella lotta salvezza, in cui ritrascina anche i veneti.

Le reti in avvio di ripresa. La prima con Di Carmine, che finalizzate un’ottima azione avviata da una grande giocata di Luperini per l’assist di Matos. Poi, lo stacco vincente di Casasola sull’angolo di Lisi.