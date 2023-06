Università, Rocca "Garantire il diritto allo studio per tutti" - Tuttoggi.info

La residenza per gli studenti dell’Università La Sapienza di viale Regina Margherita “è unastruttura di grandissima qualità. La Regione Lazio ha messo 4 milioni in più per gli alloggi universitari, stiamo progettando edifici, abbiamo alzato anche l’Isee per poter accedere perché dobbiamo garantire il diritto allo studio per tutti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

