 Università, Rinaldi (Merck): "Curiosity cube accende la scintilla delle Stem" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Università, Rinaldi (Merck): “Curiosity cube accende la scintilla delle Stem”

tecnical

Università, Rinaldi (Merck): “Curiosity cube accende la scintilla delle Stem”

Mer, 15/10/2025 - 19:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – “Merck tiene molto all’educazione scientifica delle giovani generazioni. Il Curiosity cube fa parte di un’iniziativa più ampia che si chiama Spark, dall’inglese ‘scintilla’. Una scintilla che vogliamo accendere nei giovani, per ispirarli e fare in modo che la curiosità nei confronti della scienza e del mondo che li circonda, li accompagni poi nel percorso di studi e li porti a considerare anche la scelta di una facoltà scientifica come una prospettiva futura. Vogliamo far capire loro che attraverso la scienza possono contribuire al progresso e all’innovazione del futuro”. Lo ha detto all’Adnkronos Angela Rinaldi, Managing Director Merck Life Science Srl Italy, illustrando l’obiettivo del progetto ‘Curiosity cube’, un container adibito a laboratorio scientifico mobile, interattivo e alimentato a energia solare, che viaggia in tutta Europa proponendo attività per gli studenti dalla quarta elementare alla terza media.  

Dal 14 al 16 ottobre “sta facendo tappa in Italia, a Segrate (Milano), in via Emilia 23 – ricorda Rinaldi – e successivamente sarà nella sede di Merck ad Ivrea (Torino)”, dal 20 al 22 ottobre in Piazza Ottinetti. “Vogliamo dare uno spazio ai giovani ragazzi tra i 9 e i 13 anni in cui, attraverso esperienze pratiche e concrete, possano capire che la scienza può essere anche coinvolgente, interessante, divertente. Merck – evidenzia Rinaldi – e i suoi dipendenti sono molto orgogliosi del progetto”.L’esperienza educativa itinerante è infatti pensata per stimolare la curiosità scientifica e avvicinare le nuove generazioni al mondo delle Stem (Science, technology, engineering and mathematics). Il progetto, partito nel 2017, ad oggi ha coinvolto oltre 230mila giovani in 14 Paesi. 

“Il tema di quest’anno è l’intelligenza artificiale – spiega Rinaldi – All’interno del cubo ci sono tre diverse esperienze: nella prima i ragazzi possono giocare a distinguere immagini reali da immagini generate con l’intelligenza artificiale. C’è poi una postazione dove possono giocare con la guida autonoma e capire che vantaggi potrà apportare nel futuro. E un’ultima postazione dove, attraverso un gioco, si compara l’intelligenza umana con quella artificiale”. Il Curiosity cube – riporta una nota – unisce gioco, scoperta e riflessione. Un’esperienza pensata per lasciare il segno. Un obiettivo centrato, a quanto pare: “Il feedback che ci arriva dagli insegnanti è molto positivo. Il 98% riferisce che l’esperienza è stata non solo interessante, ma altamente formativa”, conclude. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!