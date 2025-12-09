 Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza - Tuttoggi.info
Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza

ItalPress

Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza

Mar, 09/12/2025 - 15:03

PALERMO (ITALPRESS) – Una manifestazione ormai tra i capisaldi dell’Università di Palermo, attraverso la riproposizione di un tema specifico in una declinazione sia teoria che pratica: a Palazzo Steri si è tenuta la Giornata della divulgazione della scienza, giunta alla quarta edizione. A illustrare il senso di questa Giornata è il rettore Massimo Midiri, il quale sottolinea come tale appuntamento “esalta il concetto di divulgazione scientifica: siamo troppo immersi da informazioni spesso incomprensibili per chi vive il quotidiano, quindi è importante ricordare che esiste la necessità di diffondere informazione rendendola chiara e comprensibile. Il rischio è che un linguaggio troppo scientifico non attiri, non interessi e allontani i giovani da discipline che cambiano il volto della nostra società. Oggi parleremo fondamentalmente di musica, volendo rappresentare l’esaltazione della capacità di essere divulgatori: è un messaggio che inviamo sia ai docenti che ai ragazzi, affinché sappiano che in questo ateneo oltre ad apprendere devono essere capaci di comunicare in modo semplice”. xd8/vbo/mca2

