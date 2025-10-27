 Università, Marini (Tor Vergata): "Impostare nostro futuro su concetto One Health" - Tuttoggi.info
Università, Marini (Tor Vergata): “Impostare nostro futuro su concetto One Health”

Università, Marini (Tor Vergata): “Impostare nostro futuro su concetto One Health”

Lun, 27/10/2025 - 19:03

(Adnkronos) – “Dobbiamo impostare il nostro futuro sul concetto One Health come integrazione tra la salute dell’ambiente, quella animale e quella umana. Solo così riusciremo ad andare avanti in modo sostenibile e lasceremo un futuro valido per i nostri figli”. Lo ha detto Stefano Marini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata, all’evento ‘One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile’, oggi alla Camera, dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell’ateneo per il corso di laurea in Medicina veterinaria. 

“I nostri ragazzi – sottolinea – vivono già in un contesto globale, quindi è importante per loro andare a vedere, studiare e vivere in un contesto diverso dall’Italia. Loro, con tutti i mezzi di cui disponiamo, come Internet, vivono già una realtà virtuale internazionale, bisogna anche fargliela sperimentare davvero”. 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

