ROMA (ITALPRESS) – Mezzo miliardo in più per le università. È quanto prevede lo schema di decreto firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. In programma maggiori stanziamenti per i dottorati di ricerca, più risorse per gli studenti, un piano straordinario di assunzioni del personale per le università e attenzione al benessere psicologico dei ragazzi.

mgg/gtr