Università Campus Bio-Medico, riconfermati i vertici - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Si è ufficialmente insediato oggi il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, in carica per il triennio 2025-2027. “Il nuovo Cda – informa una nota – conferma alla guida dell’ateneo l’ingegnere Carlo Tosti come presidente, il dottor Andrea Rossi nel duplice ruolo di amministratore delegato e direttore generale, e il dottor Alessandro Pernigo come vice presidente esecutivo. Continuerà ad affiancarli, come membro di diritto, il rettore professor Eugenio Guglielmelli. Il Consiglio di amministrazione si completa con l’ingresso della professoressa Nicoletta Di Simone e la riconferma della dottoressa Sara Galluzzo e della professoressa Cristina Masella, che continueranno a supportare l’ateneo con la loro esperienza e competenza, contribuendo al rafforzamento della governance”.

“Il rinnovo degli organi di vertice si inserisce in un contesto di continuità e di rinnovata spinta verso gli obiettivi di eccellenza accademica, sviluppo sostenibile e innovazione scientifica, che da sempre caratterizzano la visione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. La governance, rinnovata e riconfermata, garantirà solidità, visione e responsabilità nel perseguire le sfide che attendono il sistema universitario italiano e internazionale nei prossimi anni”, prosegue la nota. L’Università Campus Bio-Medico di Roma conferma così il proprio “impegno per una formazione accademica integrale, una ricerca di eccellenza e una crescita sostenibile, sempre ispirata ai valori fondanti della centralità della persona e del bene comune. Un impegno che affonda le sue radici nella visione del Beato Álvaro del Portillo, il quale sostenne con determinazione la nascita dell’opera apostolica da cui ha preso vita l’ateneo. Con la convinzione che ‘servire la società con competenza e spirito cristiano sia una delle forme più alte di carità’, il Beato Álvaro promosse la realizzazione di un progetto educativo e sanitario in cui l’eccellenza scientifica si coniugasse con la cura della persona e la responsabilità sociale. La sua indicazione, ‘unire il massimo rigore professionale alla dedizione generosa verso il prossimo’, continua a ispirare la missione educativa e scientifica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma”.

L’ateneo esprime “un sincero ringraziamento alla dottoressa Chiara Fiorani per il suo contributo prezioso e il senso di responsabilità dimostrato nel corso del mandato, e rivolge ai membri del Cda i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza di un cammino condiviso nel segno dell’innovazione e della missione educativa”, conclude la nota.