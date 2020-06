Unitre, rinviate le elezioni per il nuovo direttivo - Tuttoggi

Slittano le elezioni per l’Unitre. Il Consiglio direttivo dell’Università delle Tre Età di Orvieto rende noto il rinvio a data da destinarsi delle elezioni che avrebbero rinnovato il vertice della seguitissima associazione; da statuto, si sarebbero dovute svolgere nel mese di maggio.

“Lo status di emergenza straordinaria che stiamo vivendo dall’inizio di Marzo impedisce la corretta gestione di questo importante aspetto associativo” precisa in una nota il Presidente M° Riccardo Cambri.

“Attualmente, stante le disposizioni vigenti per gli assembramenti e il distanziamento sociale, non siamo in grado di svolgere sia le operazioni preliminari che quelle effettive di voto in condizioni di sicurezza per tutti, soprattutto per i nostri associati”.

Interpellato da Cambri, il Prof. Gustavo Cuccini (Presidente Nazionale Unitre) ha giudicato la decisione della sede orvietana “saggia e in linea con le direttive dell’Associazione Nazionale”.

La gestione in prorogatio continuerà sino al momento in cui sarà possibile celebrare le consultazioni in assoluta sicurezza, così da potervi consentire la partecipazione al maggior numero di iscritti.

“Ci auguriamo tutti di riconquistare la nostra serena quotidianità il prima possibile per inaugurare regolarmente il nuovo Anno Accademico, anche se con modalità diverse ed innovative, nel prossimo mese di ottobre”.