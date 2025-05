UnitelmaSapienza, in Puglia un nuovo polo didattico - Tuttoggi.info

ALESSANO (LECCE) (ITALPRESS) – UnitelmaSapienza consolida la sua presenza in Puglia. L’università digitale – legata a Sapienza Università di Roma – ha inaugurato questa mattina la sua sede didattica ad Alessano, nel basso Salento. Un terzo polo, dopo Taranto e Trani, dove gli studenti dei corsi telematici potranno tenere gli esami dopo aver frequentato le lezioni comodamente online.Un’offerta formativa, quella di UnitelmaSapienza, che passa dai settori giuridici a quelli economici e sociali, oltre che di Archeologia, offrendo corsi di laurea, master e una scuola di alta formazione.“Noi dobbiamo, ed è questo il compito di chi fa didattica, dare opportunità a studenti e studentesse di crescere autonomamente – – spiega Bruno Botta, rettore di UnitelmaSapienza -. E’ l’università che si muove verso il territorio, così ragazzi e ragazze minimizzeranno i costi, per poi accrescere la cultura del territorio”.Un’opportunità arrivata anche attraverso il dialogo con la Scuola diocesana di teologia, nella cui sede sono ospitate le aule. “Un’opportunità non solo per i giovani, che finora erano costretti ad andare a Lecce o al nord Italia per frequentare l’università – aggiunge monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca – ma anche per i lavoratori, che magari da giovani non sono riusciti a seguire gli studi universitari”.

