UnitelmaSapienza al Rome Video Game Lab tra ricerca e realtà virtuale - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che oggi le tecnologie digitali ci abbiano portato già nel futuro. Eventi come questo ci permettono di mostrare come la ricerca scientifica legata alla realtà virtuale possa, in concreto, migliorare la qualità della vita di pazienti con danni al sistema nervoso centrale e non solo. L’obiettivo è presentare le recenti evidenze scientifiche ottenute attraverso la realtà virtuale, le neuroscienze e l’arte per realizzare nuove applicazioni cliniche digitali. Il nostro Ateneo lavora da anni a questo e continuerà a farlo in sinergia con partner accademici e istituti specializzati”. Lo ha detto il Rettore di UnitelmaSapienza Bruno Botta al via della VI edizione di Rome Video Game Lab presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

(Fonte video: UnitelmaSapienza)