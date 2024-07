Unione e crescita, i temi del team building BNI Region Perugia-Rieti-Terni | Foto - Tuttoggi.info

Un'esperienza indimenticabile presso Le Silve di Armenzano Assisi, tra ospitalità, crescita personale e connessioni profonde

“Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo”. È con questa citazione di Pablo Picasso che Davide Venturi, Executive Director ringrazia, in un suo post su Facebook, tutti coloro che hanno partecipato all’evento che si è concluso alla fine di giugno al ‘Romantik Hotel Le Silve’ di Armenzano Assisi.

Una struttura la cui ospitalità e accoglienza ha creato nei cuori di tutti, quella magia scandita di attimi dove il tempo sembra dilatarsi e l’anima nutrirsi di bellezza.

“Grazie di Cuore per la vostra partecipazione! Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti voi per aver reso la giornata di oggi indimenticabile. La vostra partecipazione è stata il cuore pulsante di questa esperienza”. Con queste parole Davide Venturi ricorda quella giornata all’insegna dell’empatia e delle profonde connessioni. Quelle connessioni che creano legami solidi per il raggiungimento di grandi obiettivi: quelli che cambiano il mondo. “Ogni momento condiviso, ogni sorriso, ogni idea scambiata ha contribuito a rafforzare il nostro legame e a ricordarci perché facciamo parte di questa straordinaria comunità. – continua Venturi – La condivisione del nostro scopo, crescere insieme, migliorare noi stessi e il contesto in cui viviamo è ciò che rende ogni incontro speciale e significativo. Insieme, possiamo raggiungere obiettivi incredibili e creare un impatto positivo nel mondo. Grazie di cuore a tutti voi. Il vostro entusiasmo e la vostra partecipazione rendono possibile il nostro sogno di un futuro migliore.”

Scopo dell’evento, coordinato nell’organizzazione dagli ambassador Milena Mengoli e Nico Menconi, è stato la crescita personale e il potenziamento del networking tra i numerosi Ambassador e Assistant Director della Region BNI Perugia-Rieti-Terni.

Il programma della giornata

L’inizio della giornata a Le Silve, sulle coste del Monte Subasio, è stato per tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile. La location, meravigliosa, circondata da vegetazione, un prato verde, una piscina incantevole e un silenzio meditativo hanno fatto da cornice alla prima attività di gruppo, preparando i presenti a una giornata speciale.

A rendere unico il primo evento è stato Nico Menconi, Ambassador del Capitolo Venture Roc di Foligno, che ha guidato il risveglio muscolare e ha preparato tutti i presenti ad affrontare la giornata con energia e positività.

Un momento che ha segnato profondamente i partecipanti. Attraverso una serie di esercizi mirati, Menconi ha saputo lavorare su credenze, paure e problemi personali, ha saputo aumentare l’empatia e la connessione tra i membri, creando un’atmosfera di comprensione e supporto reciproco.

Un risveglio interiore, oltre che fisico, che ha rappresentato una vera e propria sfida, spingendo i presenti a scavare in profondità e mettendosi in empatia l’uno con l’altro per comprendere se stessi e gli altri. Questo è stato solo l’inizio di una giornata che ha visto Ambassador e Assistant Director immergersi nello spirito BNI.

Un grande momento di team building è stato quello che è seguito e che è stato guidato da Davide Venturi, Executive Director della Region BNI insieme a Federico Falini presente all’incontro. Il primo ad aver aperto il proprio cuore per condividere dolori, vittorie, emozioni ed esperienze che hanno segnato il viaggio che lo ha portato a raggiungere il suo equilibrio interiore nella vita personale e professionale è stato proprio il “conduttore” Venturi, seguito da uno scambio di connessioni che ha aperto i cuori dei partecipanti in un viaggio verso i propri sogni.

Attraverso giochi studiati e organizzati ad hoc, tutti hanno condiviso sogni e obiettivi. Quasi 20 persone hanno condiviso esperienze, ricordi ed emozioni, senza mai dimenticare da dove vengono, rispondendo con un corale “ci credo” agli obiettivi proposti dalla Region di cui sono parte.

La condivisione degli obiettivi

“Inseguire i propri sogni è un viaggio straordinario, un’avventura che richiede coraggio, passione e determinazione. Ma prima di tutto, è fondamentale porsi una domanda essenziale: conosci lo scopo della tua vita? Scoprire il proprio scopo è come trovare la bussola che guida il nostro cammino, un faro luminoso nelle notti più buie.

Il primo passo per scoprire il nostro scopo è l’introspezione. Chiediti: “Cosa mi appassiona veramente? Quali sono i miei talenti unici? Come posso utilizzare le mie capacità per contribuire positivamente alla vita degli altri? Riflettere su queste domande può rivelare desideri nascosti, sogni dimenticati e aspirazioni che aspettano solo di essere realizzate.” Scrive Davide Venturi entusiasta e emozionato.

Non si tratta solo di perseguire obiettivi superficiali, ma di comprendere profondamente ciò che ci rende davvero felici e in questi momenti condivisi tutti hanno sentito nei loro cuori l’importanza di quelle profonde connessioni.

Un’esperienza sensoriale che ha tracciato in ognuno, in modo chiaro e definito, il percorso da seguire per dare valore a quelli che sono gli obiettivi che contraddistinguono questa grande famiglia che rappresenta tutta la Region Perugia-Rieti-Terni. Piccoli passi caratterizzati da nuovi grandi traguardi ed esperienze come quella vissuta in questa giornata alle pendici del Monte Subasio, che, evidenziano il lavoro fatto, e che continuano a fare con dedizione e ‘credo’, Ambassador, Assistant Director e membri della Region. Obiettivi che si sono concretizzati e nuovi all’orizzonte che, saranno raggiunti grazie al valore delle relazioni umane costruite con intelligenza e empatia.

Valori che i membri della Region Perugia-Rieti-Terni, sono riusciti a raggiungere creando un ponte di fiducia e amicizia con il prossimo. Perché è solo attraverso queste connessioni che in loro è cresciuta la consapevolezza che l’unione fa la forza e che ‘insieme’ è possibile raggiungere traguardi inimmaginabili.

La comunicazione empatica, la capacità di ascoltare e la volontà di aiutare gli altri sono abilità che arricchiscono e aiutano a crescere: questa è la forza che rende unica questa grande famiglia.

Il divertimento

La giornata è proseguita con un pranzo conviviale: un’opportunità per tutti di conoscersi meglio, un momento che ha permesso di approfondire ulteriormente i rapporti personali. Il pomeriggio è stato dedicato al relax e alla riflessione, tra chiacchiere, bagni in piscina e momenti di quiete nella natura incontaminata. Un pomeriggio che ha permesso di rigenerarsi dopo una mattinata intensa e produttiva. Un’occasione preziosa per tutti i membri per consolidare le relazioni e scambiare idee in un clima sereno e stimolante.

Eventi come questo sono fondamentali per la crescita all’interno del mondo BNI. Rafforzano il senso di comunità e offrono l’opportunità di creare una rete di contatti solida e affidabile. La condivisione di esperienze, l’empatia e la collaborazione sono elementi chiave che rendono BNI una realtà unica nel panorama del referral marketing e cambiando il mondo delle relazioni e di fare affari nel mondo.