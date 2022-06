Unione Comuni Trasimeno, Cherubini lascia la presidenza a Burico

“La difficile sfida della pandemia – ha proseguito – ha visto l’Unione diventare un riferimento per tutto il comprensorio, con la collaborazione garantita alla sanità territoriale per i centri tamponi e vaccinazione. E sulla sanità, per la prima volta, il Trasimeno ha presentato un nuovo modello territoriale, unitario, che chiede però una risposta da parte della Regione che è arrivata solo in minima parte. L’Unione ha strutturato i servizi digitali con la rete DigiPASS nei territori lacustri, ha sviluppato le politiche sociali con un aumento dei servizi che solo nell’ultimo anno è passato da 1,8 a 2,7 milioni di investimento (aggiudicandosi nel frattempo anche ulteriori 860.000 dal PNRR), e presentato i progetti a valere nel PNRR per la mobilità sostenibile (nell’area del Patto Vato) e quelli con la collaborazione fondamentale dell’Universita degli Studi di Perugia”.

L’emergenza idrica

Tra questi, anche quello sull’audizione idrica. “La crisi che in questi giorni – ha detto Cherubini – è drammaticamente evidente in tutta Italia rappresenta la criticità più urgente: il livello dell’acqua, nei modelli di previsione, è destinato ad abbassarsi in modo drammatico e velocemente. Serve subito la legge speciale per il Trasimeno, e stiamo lavorando per aggiornare il testo che dovrà diventare una sfida prioritaria, con il Governo e la Regione chiamati a un intervento normativo e finanziario dedicato all’unico lago laminare dell’Europa meridionale, mentre sono pronte le azioni per il taglio delle alghe (con la deroga concessaci per intervenire ad inizio luglio anziché ad agosto come sarebbe previsto dalle regole).

L’altro progetto fondamentale da realizzare è il Wood 4 Green Umbria, dopo l’intesa a 32 comuni che ha individuato nell’Umbria occidentale il distretto per il ciclo virtuoso del legno, anche in correlazione con il ciclo green energetico legato all’idrogeno. Per continuare a crescere – ha concluso Cherubini – e divenire definitivamente il riferimento della comunità del Trasimeno serve ora il definitivo salto di qualità istituzionale per l’impegno convinto e concreto di tutti i comuni e di tutte le amministrazioni, nessuna esclusa”.