Unione Comuni Terre Olio e Sagrantino, Elisa Sabbatini eletta nuovo Presidente - Tuttoggi

“Chiedo uno sforzo in più a tutti noi per un cambio di marcia al passo coi tempi – ha proseguito la neopresidente –, associando tutti i servizi e trasferendo il personale alla stessa Unione, ovviamente con i tempi giusti e nelle modalità giuste. Abbiamo partecipato a molti bandi, di cui alcuni finanziati, e la Regione sta mostrando un’attenzione importante che si spera dovrà essere sempre maggiore rispetto al passato, per dare alla nostra Unione l’importanza che merita. Metterò tutto il mio impegno in questa missione che sarà sicuramente condivisa con la Giunta in ogni punto, dopo aver fatto l’assegnazione delle deleghe, creando quindi assessorati necessari a strutturare ulteriormente la nostra Unione. L’unione fa la forza e così dovrà essere per un futuro dei nostri territori migliore”.