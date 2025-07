UniMusic 2025: Ecco i vincitori del contest promosso da Adisu Umbria e Radiophonica - Tuttoggi.info

PERUGIA – Giugne al termine l’edizione 2025 di UniMusic che si è conclusa con il suo show finale all’UniPG Stage dell’Umbria Che Spacca. Il concorso promosso da Adisu Umbria e Radiophonica ha visto la partecipazione di 46 studenti, fra singoli, band, produttori e musicisti classici, provenienti da tutti gli atenei e da diverse facoltà. 10 i finalisti in gara, che si sono esibiti nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 luglio.

Il contest

Il concorso si è articolato in due fasi: la prima ha visto tutti i partecipanti esibirsi al 100dieci caffè dove il pubblico presente ha votato l’esibizione migliore assieme alla giuria dei tecnici. I più votati hanno avuto così accesso diretto alle fasi finali sul palco dell’UniPG all’Umbria che Spacca. Stavolta a eleggere i vincitori è solo la giuria composta dai professori del Conservatorio Vincenzo Martorella, Simone Frondini, Angelo Lazzeri.

I vincitori

A trionfare nella categoria musica da camera è stato il Trio Beethoven composto dalle studentesse del Conservatorio Morlacchi, Asia Martoccia (Flauto), Indra Purevkhuu (Violino), Chiara Antognelli (Viola). Si classifica seconda Alice Duranti. Per la categoria singoli a vincere è Paolo Tassì, si classificano al secondo posto Zash e al terzo posto Paolo Covarelli. Nella categoria “No gigs”, dedicata alle produzioni, vince Spear e si classifica secondo Yonah.wav. Nella sezione band vincono ex equo gli Scoville e Roulette Russa, si classificano secondi i Gigil.

La premiazione

A premiare i vincitori è stato Giacomo Leonelli, amministratore unico di Adisu: «è stato un vero piacere per me premiare finalisti e vincitori studentesse e studenti, che accanto al proprio percorso universitario, hanno il talento e la passione per portare avanti un impegno come la musica – scrive sui social – ora il nostro impegno dev’essere quello di valorizzarli, magari aiutandoli a costruire quelle “opportunità” che davvero possono essere un qualcosa di importante per il loro futuro!».

UniMusic si conferma un progetto che mette al centro il talento e la creatività degli studenti universitari, offrendo loro occasioni concrete per esibirsi, crescere e costruire il proprio percorso anche al di fuori dell’ambiente accademico. Un contest in crescita che contribuisce a rendere l’università un luogo vivo, aperto e capace di valorizzare il talento degli studenti

Ulteriori informazioni:

www.adisu.umbria.it

www.radiophonica.adisu.umbria.it

Luogo: Umbria che Spacca, San Pietro, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA