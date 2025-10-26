 Unifil: "Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Unifil: “Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito”

tecnical

Unifil: “Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito”

Dom, 26/10/2025 - 21:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane ”con un carro armato hanno sparato” oggi, domenica 26 ottobre, “contro i caschi blu” nel sud del Libano. A denunciarlo è l’Unifil con un post su X in cui si precisa che “fortunatamente l’attacco non ha causato né feriti né danni”.  

L’Unifil sottolinea che ”queste azioni delle Forze di difesa Israeliane violano la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e la sovranità del Libano e dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze di pace impegnate nell’esecuzione dei compiti affidati dal Consiglio di Sicurezza nel Libano meridionale”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!