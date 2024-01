Unicredit dona un pulmino a Centro accoglienza per disabili di Palermo - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit, nell’ambito del progetto ‘Il Corradini in giro’, ha donato un pulmino al Centro di accoglienza per disabili Corradini Onlus di Palermo. Il Centro Corradini, diretto da Nino Camarda e presente a Palermo dal 2000, ha trovato in via Allotta la propria sede definitiva nel 2017 in un bene confiscato alla mafia: al suo interno vi sono quindici ragazzi con disabilità che variano da medio-gravi a gravissime, ma non manca mai il supporto né degli operatori né dei genitori stessi, alcuni dei quali hanno assistito alla presentazione del pulmino.

Daniela Mannino, coordinatrice è responsabile del Centro, evidenzia come "grazie a questo pulmino avremo la possibilità di vivere il territorio e farlo vivere ai nostri ragazzi, in modo da ampliarne le relazioni sociali al di fuori del loro contesto abituale e permettergli di apprendere con naturalezza, semplicità e divertimento ciò che magari le altre persone imparano in maniera scontata. Il pulmino ci permetterà di fare uscite di gruppo, in cui anche i ragazzi con disabilità molto gravi possono entrare in contatto con odori, suoni e oggetti a cui non sono abituati". Tra le attività in programma, spiega Mannino, "possono andare insieme a fare la spesa, ad acquistare materiali per attività di bricolage, al mare, in centro città: sono uscite tra amici, naturalmente con il supporto degli operatori".