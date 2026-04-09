Ungheria, Tovaglieri "Tentativi di influenzare elezioni con ingerenze esterne" - Tuttoggi.info

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Ungheria, Tovaglieri “Tentativi di influenzare elezioni con ingerenze esterne”

ItalPress

Ungheria, Tovaglieri “Tentativi di influenzare elezioni con ingerenze esterne”

Gio, 09/04/2026 - 15:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sebbene Orban non parta favorito, devo dire che i sondaggi non l’hanno mai dato come candidato naturale, poi si è rivelato il candidato vincente, forse anche perché è stata una risposta da parte del popolo ungherese rispetto a quelle che sono state delle vere e proprie ingerenze nei confronti di uno Stato sovrano da parte di istituzioni straniere”. Così l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, in un’intervista alla Italpress. “Penso anche all’Unione europea, con la vicenda dei dossier filorussi riguardanti il ministro degli Esteri. Li trovo dei tentativi di influenzare quelle che dovrebbero essere elezioni democratiche”.

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